VÁŽNA NEHODA: Kamión sa čelne zrazil s osobným autom

Ožďany 7. júla (TASR) – Polícia v Rimavskej Sobote vyšetruje pondelkovú (6. 7.) dopravnú nehodu na rýchlostnej ceste R2 pri Ožďanoch, kde pri čelnej zrážke nákladného a osobného vozidla utrpela zranenia jedna osoba. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Banská Bystrica na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.



„Vodič vo veku 50 rokov z okresu Košice viedol nákladné motorové vozidlo v smere od Rimavskej Soboty na Lučenec. Pri prechádzaní pravotočivou zákrutou prešiel cez dvojitú pozdĺžnu súvislú čiaru s vozidlom do protismeru, pričom náhle vošiel do jazdnej dráhy osobnému motorovému vozidlu, ktoré viedol 33-ročný vodič z Oždian,“ priblížila polícia okolnosti nehody.



Dodala, že pri následnej čelnej zrážke vodič osobného auta utrpel ťažké zranenia a bol transportovaný vrtuľníkom do nemocnice v Banskej Bystrici. „Na mieste nehody bol aj znalec z odboru cestnej dopravy a príčina nehody je v štádiu vyšetrovania,“ uviedlo KR PZ.