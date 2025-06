Dve nehody kolobežkárov v Bratislave: Obaja skončili v nemocnici

Bratislava 12. júna (TASR) - Polícia vyšetruje dve tohtotýždňové nehody kolobežkárov v Bratislave. Pri jednej 32-ročný muž utrpel pri páde ťažké zranenie a bol prevezený do nemocnice na ošetrenie. Aj druhý kolobežkár utrpel pri nehode zranenie a previezli ho do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



„Chceli by sme apelovať na občanov, ktorí ako dopravný prostriedok využívajú kolobežky s pomocným motorčekom, aby jazdili opatrne, ohľaduplne voči ostatným účastníkom cestnej premávky a rýchlosťou chôdze, ak sa nachádzajú na chodníku,“ zdôraznila polícia.



Rovnako upozornila kolobežkárov, aby zvážili používanie slúchadiel s pustenou hlasnou hudbou v miestach vyššej frekvencie motorových vozidiel a chodcov, keďže ich reakcie sú veľmi spomalené, alebo skôr minimálne so žiadnou interakciou k okoliu, prípadne vzniknutej situácii na ceste.