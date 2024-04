Polícia vyšetruje dvojicu nehôd, zranilo sa pri nej päť osôb

Brezová pod Bradlom 20. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dvoch dopravných nehôd, ku ktorým došlo v sobotu v Brezovej pod Bradlom. Zranilo sa pri nich spolu päť osôb, z toho jedna ťažko. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Zranenie štyroch osôb si vyžiadala nehoda na ceste II/499 v smere na Košariská. "Sedemdesiatsedemročný vodič osobného motorového vozidla sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho zišiel mimo cesty," opísali policajti.



Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali štyri dospelé osoby. Vodič vozidla a dvaja spolujazdci utrpeli ľahšie zranenia, 77-ročnú ženu vo vážnom stave záchranári letecky transportovali do nemocnice. Na miesto nehody privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Dychová skúška u vodiča bola negatívna.



K druhej nehode došlo v Brezovej pod Bradlom v časti U Minárčiných. "Dvadsaťdeväťročná vodička pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, pričom s autom Peugeot dostala šmyk a to skončilo prevrátené na streche mimo vozovky," doplnila polícia.



Privolaní záchranári podľa nej odviezli vodičku so zlomeninou ruky na ošetrenie do nemocnice. Jej dychová skúška sa skončila s negatívnym výsledkom.



"Príčiny a okolnosti oboch dopravných nehôd sú v štádiu objasňovania," dodali policajti.