< sekcia Regióny
HROMADNÁ BITKA V ŽEHRE: Hlásia zranených
Podľa dostupných informácií incidentu v Žehre predchádzal konflikt v meste Spišské Podhradie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 3. marca (TASR) - Polícia vyšetruje prípad hromadnej bitky a narušenia verejného poriadku v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves zo soboty (28. 2.) popoludnia. Vedie pritom trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom poškodzovania cudzej veci a prečinom výtržníctva. O postupe polície informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Podľa dostupných informácií incidentu v Žehre predchádzal konflikt v meste Spišské Podhradie. „Následne mala skupina osôb na verejne prístupnom mieste napadnúť osobu, poškodiť zaparkované motorové vozidlá a poškodiť majetok bytového a rodinného domu. Jednej osobe bolo spôsobené zranenie s predbežnou dobou liečenia viac ako 42 dní, trom osobám boli spôsobené zranenia s predbežnou dobou liečenia do 21 dní,“ uviedla Illésová. Trestné stíhanie začal poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišské Vlachy.
Policajti v súčasnosti vykonávajú procesné úkony za účelom riadneho objasnenia skutku. Doposiaľ neboli zadržané žiadne osoby. Spôsobenú škodu na majetku predbežne vyčíslili na viac ako 7000 eur.
„Polícia situáciu v obci monitoruje a prijala preventívne bezpečnostné opatrenia. Aktuálne je verejný poriadok v lokalite stabilizovaný a k ďalším incidentom nedochádza,“ skonštatovala hovorkyňa. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je podľa nej možné poskytnúť viac informácií.
Podľa dostupných informácií incidentu v Žehre predchádzal konflikt v meste Spišské Podhradie. „Následne mala skupina osôb na verejne prístupnom mieste napadnúť osobu, poškodiť zaparkované motorové vozidlá a poškodiť majetok bytového a rodinného domu. Jednej osobe bolo spôsobené zranenie s predbežnou dobou liečenia viac ako 42 dní, trom osobám boli spôsobené zranenia s predbežnou dobou liečenia do 21 dní,“ uviedla Illésová. Trestné stíhanie začal poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišské Vlachy.
Policajti v súčasnosti vykonávajú procesné úkony za účelom riadneho objasnenia skutku. Doposiaľ neboli zadržané žiadne osoby. Spôsobenú škodu na majetku predbežne vyčíslili na viac ako 7000 eur.
„Polícia situáciu v obci monitoruje a prijala preventívne bezpečnostné opatrenia. Aktuálne je verejný poriadok v lokalite stabilizovaný a k ďalším incidentom nedochádza,“ skonštatovala hovorkyňa. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je podľa nej možné poskytnúť viac informácií.