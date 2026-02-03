Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje incident, ktorý sa stal na Námestí SNP v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Neznámi páchatelia sa mali dopustiť prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo 31. januára večer v blízkosti reštaurácie na Námestí SNP v Bratislave. Neznámi páchatelia sa mali dopustiť prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video.

Akékoľvek informácie o osobách zachytených na videu, obzvlášť osoby v červeno-čiernej bunde, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

.

