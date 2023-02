Polícia vyšetruje konflikt v MHD v Bratislave z januára, žiada o pomoc

Bratislava 22. februára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému malo dôjsť ešte 17. januára večer v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Bratislave. V autobuse linky 21 smerom od Autobusovej stanice Nivy na Račianske mýto došlo k verbálnemu konfliktu medzi dvoma skupinami mladíkov. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Po vystúpení z autobusu na Račianskom mýte mal jeden z mladíkov vytiahnuť nôž a s ním v ruke sa približovať k druhej skupinke. Tá však konanie nahlásila telefonicky na linke 158, pričom hneď ako to spozoroval mladík s nožom, nastúpil do iného vozidla MHD a z miesta odišiel," približuje polícia.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení údajných svedkov daného incidentu. Fotografie zverejnila na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.