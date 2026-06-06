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Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo v električke v Bratislave

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Incident si vyžiadal zastavenie električky na Šafárikovom námestí.

Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v sobotu pred 17.30 h v jednej z električiek smerujúcich z bratislavskej Petržalky na Šafárikovo námestie. Incident si vyžiadal jedného zraneného i krátkodobé obmedzenie dopravy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Podľa prvotných informácií malo dôjsť k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden z mužov bol prevezený k ošetreniu do nemocnice, druhý eskortovaný na policajné oddelenie,“ priblížil Szeiff.

Incident si vyžiadal zastavenie električky na Šafárikovom námestí. V súčasnosti je už premávka bez obmedzení. K zraneniu iných osôb nedošlo.

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