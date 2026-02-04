< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje incident, útočník napadol 20-ročného muža
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Podolínci v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva.
Autor TASR
Podolínec 4. februára (TASR) - Polícia vyšetruje incident v Podolínci, okres Stará Ľubovňa, ku ktorému došlo v noci ešte koncom januára. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 20-ročný muž sa stal obeťou útoku, pri ktorom utrpel viacero zranení. Incident sa stal na verejne prístupnom mieste. Po útočníkovi polícia pátra.
„Neznámy muž miestneho mladého muža najskôr udrel čelom do tváre, potom ho opakovane udieral rukou do tváre. Neskôr ho páchateľ napadol tzv. boxerom, ktorý mal na ruke. Napadnutý muž spadol na zem a snažil sa chrániť pred útokmi, ktoré pokračovali ďalej. Útočník ho udieral po celom tele,“ priblížila hovorkyňa.
