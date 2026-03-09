Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VRAŽDA PRI GALANTE: Žena mala poranenia spôsobené ostrým predmetom

Na snímke policajná páska. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Policajti vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony na mieste činu, potrebné procesné úkony a vo veci budú prebiehať aj viaceré znalecké dokazovania s cieľom náležitého objasnenia veci.

Autor TASR
Galanta 9. marca (TASR) - Trnavský krajský vyšetrovateľ začal v prípade násilnej smrti ženy v jednej z obcí v okrese Galanta trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. K vzneseniu obvinenia voči konkrétnej osobe zatiaľ nedošlo. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Policajti z odboru kriminálnej polície na prípade naďalej pracujú a vyhodnocujú všetky získané informácie, aby objasnili okolnosti, za ktorých k vražde došlo, ako aj to, čo jej predchádzalo,“ priblížila polícia.

Policajti vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony na mieste činu, potrebné procesné úkony a vo veci budú prebiehať aj viaceré znalecké dokazovania s cieľom náležitého objasnenia veci. „Vzhľadom na uvedené nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ doplnila polícia.

Žena mala mať podľa prvotných informácií poranenia spôsobené ostrým predmetom. Polícia prijala oznámenie o incidente v nedeľu (8. 3.) večer.

