VIDEO: Polícia prosí o pomoc pri vyšetrovaní lúpeže na deťoch

Bratislava 3. októbra (TASR) - Bratislavskí krajskí policajti žiadajú o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu lúpeže spáchaného na chránenej osobe. Informovali o tom na sociálnej sieti, kde zverejnili aj video s osobami, ktoré by vedeli prispieť k objasneniu skutku. Došlo k nemu ešte 17. júla okolo 20.05 h pri Železničnej stanici Senec počas cesty vlakom do Bratislavy.



"Podľa doposiaľ zistených informácií neznámy páchateľ otvoril dvere na kupé vlaku a pod hrozbou ublíženia na zdraví s nožom v ruke žiadal od mladistvých osôb finančnú hotovosť a mobilné telefóny. Tí mu s obavou o svoj život vyhoveli," priblížila bratislavská krajská polícia.



Vyzýva preto občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov na videu, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.