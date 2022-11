Polícia vyšetruje konflikt, pri ktorom mal muž bodať ženu v kaviarni

Bratislava 7. novembra (TASR) - Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti fyzického konfliktu medzi mužom a ženou, ktorý sa stal v sobotu (5. 11.) podvečer v jednej z kaviarní v bratislavskej Petržalke. Podľa doposiaľ zistených informácií mal rozhovor manželského páru vyústiť až do fyzického napadnutia. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.



"Po tom, čo si manžel prisadol k svojej manželke, ju mal niekoľkokrát bodnúť do zadnej strany krku a chrbta. Následne ju mal ešte niekoľkokrát udrieť," uviedla bratislavská krajská hovorkyňa. Ako doplnila, chvíľu po útoku mal muž zotrvať v kaviarni a následne odísť.



Útočník mal podľa hovorkyne týmto konaním spôsobiť poškodenej viaceré zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. "Následne v nočných hodinách hliadka policajného zboru podozrivého muža zadržala a vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V mu vzniesol obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva," spresnila Šimunková. Ako doplnila, zároveň bol vypracovaný podnet na jeho vzatie do väzby. Podľa slov bratislavskej krajskej hovorkyne mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.