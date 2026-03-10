< sekcia Regióny
Konflikt v Prešove: Dvojica útočila krížovým kľúčom, muž vytasil nôž
Všetkých troch policajná hliadka obmedzila na osobnej slobode a boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony.
Autor TASR
Prešov 10. marca (TASR) - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove rieši prípad konfliktu troch mužov, ku ktorému došlo v pondelok (9. 3.) pár minút po obede na Ulici Arm. gen. Svobodu v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v prípade je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví, trestného činu nebezpečného vyhrážania i trestného činu výtržníctva.
Podľa jej slov na parkovisku pred obchodným domom 38-ročný muž udrel do hlavy 20-ročného muža. „Útočník potom nastúpil na autobus, no napadnutý muž spolu s 19-ročným bratom ho autom nasledovali. Na Masarykovej ulici z auta vystúpili, vzali si kovový krížový kľúč a keď 38-ročný muž vystúpil z autobusu, jeden z nich ho udrel kľúčom. Muž na to reagoval tým, že vybral lovecký nôž, zaháňal sa ním na oboch mužov a vyhrážal sa im zabitím,“ povedala Ligdayová s tým, že najstarší z mužov utrpel podľa nej zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie.
Ako dodala, všetkých troch policajná hliadka obmedzila na osobnej slobode a boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony.
Podľa jej slov na parkovisku pred obchodným domom 38-ročný muž udrel do hlavy 20-ročného muža. „Útočník potom nastúpil na autobus, no napadnutý muž spolu s 19-ročným bratom ho autom nasledovali. Na Masarykovej ulici z auta vystúpili, vzali si kovový krížový kľúč a keď 38-ročný muž vystúpil z autobusu, jeden z nich ho udrel kľúčom. Muž na to reagoval tým, že vybral lovecký nôž, zaháňal sa ním na oboch mužov a vyhrážal sa im zabitím,“ povedala Ligdayová s tým, že najstarší z mužov utrpel podľa nej zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie.
Ako dodala, všetkých troch policajná hliadka obmedzila na osobnej slobode a boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony.