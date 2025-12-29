< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje krádež a založenie požiaru v rodinnom dome
Páchateľ odcudzil šperky a hotovosť v celkovej hodnote 10.150 eur.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje sobotnú (27. 12.) krádež v rodinnom dome vo štvrtom bratislavskom okrese. Páchateľ z obydlia odcudzil šperky a hotovosť za vyše 10.000 eur, následne v dome založil požiar. Polícia začala vo veci trestné stíhanie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
„Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámy páchateľ v čase od 15.00 do asi 23.00 h nezisteným spôsobom prekonal uzatvorené okno, cez ktoré vnikol do kuchyne rodinného domu, odkiaľ z rôznych častí domu odcudzil šperky a hotovosť v celkovej hodnote 10.150 eur,“ priblížila hovorkyňa. Následne mal muž vojsť do technickej miestnosti, kde za použitia otvoreného ohňa založil požiar. Ten sa rozšíril do priestorov garáže. „Tým poškodil časť domu spolu s odloženými vecami v doposiaľ nezistenej výške,“ dodala.
