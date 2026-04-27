Polícia vyšetruje krádež autosúčiastok
Stalo sa tak 6. apríla v noci.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Zlodej neoprávnene vnikol do priestorov spoločnosti na Trnavskej ceste v Bratislave, odkiaľ ukradol viacero kusov pneumatík, diskov a iných autosúčiastok v celkovej hodnote približne 17.000 eur. Stalo sa tak 6. apríla v noci. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ,“ priblížila polícia.
V tejto súvislosti vyzýva ľudí, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti zlodeja, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
