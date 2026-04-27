Polícia vyšetruje krádež autosúčiastok

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Zlodej neoprávnene vnikol do priestorov spoločnosti na Trnavskej ceste v Bratislave, odkiaľ ukradol viacero kusov pneumatík, diskov a iných autosúčiastok v celkovej hodnote približne 17.000 eur. Stalo sa tak 6. apríla v noci. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ,“ priblížila polícia.

V tejto súvislosti vyzýva ľudí, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti zlodeja, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
.

Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok