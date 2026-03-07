< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje krádež bicykla v Modre
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Policajti vyšetrujú krádež bicykla v Modre. Pátrajú po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti odboru kriminálnej polície v Pezinku vykonávajú vyšetrovanie prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že spred vchodu budovy základnej školy na Komenského ulici v Modre odcudzil bicykel striebornej farby v hodnote takmer 750 eur,“ spresnila.
