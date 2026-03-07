Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje krádež bicykla v Modre

.
Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorá je na videu zverejnenom na sociálnej sieti, kontaktovali.

Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Policajti vyšetrujú krádež bicykla v Modre. Pátrajú po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti odboru kriminálnej polície v Pezinku vykonávajú vyšetrovanie prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že spred vchodu budovy základnej školy na Komenského ulici v Modre odcudzil bicykel striebornej farby v hodnote takmer 750 eur,“ spresnila.

Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorá je na videu zverejnenom na sociálnej sieti, kontaktovali.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť