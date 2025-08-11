< sekcia Regióny
VIDEO: Krádež bicykla: Polícia žiada verejnosť o pomoc
Policajti ľudí vyzvali, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej video zverejnili na sociálnej sieti, ich kontaktovali.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. augusta (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje krádež bicykla z dvora rodinného domu v bratislavskom Ružinove. Pátra po totožnosti jednej osoby. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že dňa 1. augusta v čase medzi 2.00 h a 3.00 h na Luhačovickej ulici v Bratislave prekonal oplotenie pozemku rodinného domu a následne neoprávnene vnikol na predmetný pozemok, odkiaľ odcudzil horský bicykel,“ priblížila.
Policajti ľudí vyzvali, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej video zverejnili na sociálnej sieti, ich kontaktovali. Urobiť tak môžu na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že dňa 1. augusta v čase medzi 2.00 h a 3.00 h na Luhačovickej ulici v Bratislave prekonal oplotenie pozemku rodinného domu a následne neoprávnene vnikol na predmetný pozemok, odkiaľ odcudzil horský bicykel,“ priblížila.
Policajti ľudí vyzvali, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej video zverejnili na sociálnej sieti, ich kontaktovali. Urobiť tak môžu na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.