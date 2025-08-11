Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Krádež bicykla: Polícia žiada verejnosť o pomoc

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Policajti ľudí vyzvali, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej video zverejnili na sociálnej sieti, ich kontaktovali.

Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje krádež bicykla z dvora rodinného domu v bratislavskom Ružinove. Pátra po totožnosti jednej osoby. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informovala o tom na sociálnej sieti.

„Policajti druhého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že dňa 1. augusta v čase medzi 2.00 h a 3.00 h na Luhačovickej ulici v Bratislave prekonal oplotenie pozemku rodinného domu a následne neoprávnene vnikol na predmetný pozemok, odkiaľ odcudzil horský bicykel,“ priblížila.

Policajti ľudí vyzvali, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej video zverejnili na sociálnej sieti, ich kontaktovali. Urobiť tak môžu na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

