Polícia vyšetruje krádež bicykla za 2000 eur v Prešove

Prešov 29. apríla (TASR) - Trestné stíhanie pre prečin krádeže vedie polícia v súvislosti s krádežou bicykla z bytového domu na Švábskej ulici v Prešove. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, ku krádeži bicykla, ktorý bol uzamknutý o zábradlie, došlo vo štvrtok (28. 4.). Majiteľke vznikla škoda 2000 eur.



"Pri predchádzaní takýmto krádežiam je dôležité, aby už vchodové dvere do bytoviek neboli otvorené a zároveň by ich nemali obyvatelia bytovky otvárať ľuďom, ktorých nepoznajú," povedal Džobanik. Aj keď je bicykel zamknutý o zábradlie, sú zlodeji, pre ktorých to nie je podľa jeho slov ťažká prekážka. Je preto potrebné porozmýšľať nad bezpečnejším odložením bicykla, napríklad na balkóne vo vlastnom byte.



"Odporúčame poradiť sa aj s odborníkmi o vhodných možnostiach zabezpečenia proti zlodejom do spoločných priestorov. Taktiež za zváženie stojí nainštalovanie bezpečnostných kamier pri vchodových dverách a na chodbách. V minulosti sa na základe záberov z kamier podarilo polícií páchateľov podobných krádeží vypátrať," dodal krajský policajný hovorca.