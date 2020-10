BIZARNÁ KRÁDEŽ: Zlodej ukradol časti motocykla

Stropkov 27. októbra (TASR) – Polícia vyšetruje krádež častí motocykla neznámym páchateľom v obci Potoky v okrese Stropkov. Ako informuje na sociálnej sieti, svidnícky vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody.



„Neznámy páchateľ vošiel do uzamknutej garáže a z motocykla značky Yamaha, ktorý bol zabezpečený bezpečnostnou reťazou so zámkom o podlahu garáže, vymontoval súčasti motocykla – prednú vidlicu s predným kolesom, celú kapotáž so svetlami, palivovú nádrž, sedadlo a ďalšie časti. Z garáže boli ukradnuté aj akumulátorové skrutkovače a rôzne ručné náradie," uvádza polícia.



Odcudzením uvedených veci z motocykla bola spôsobená škoda vo výške viac ako 10 000 eur a odcudzením náradia takmer 200 eur.