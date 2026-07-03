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Polícia vyšetruje krádež drevín v Červenici pri Sabinove
Ako TASR v piatok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 52-ročný muž v stredu (1. 7.) ráno osobne oznámil odcudzenie 292 kusov drevín.
Autor TASR
Sabinov 3. júla (TASR) - Polícia v Sabinove vyšetruje krádež drevín v Červenici pri Sabinove. Ako TASR v piatok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 52-ročný muž v stredu (1. 7.) ráno osobne oznámil odcudzenie 292 kusov drevín.
„K uvedenému trestnému činu krádeže došlo v období od 15. do 30. júna 2026 v lesnom poraste zvanom Dubina, v katastrálnom území obce Červenica pri Sabinove. Páchateľ zrezal a odcudzil dreviny, prevažne dub, buk a hrab, v dôsledku čoho vznikla pre štátny podnik Lesy Slovenskej republiky škoda v predbežnej výške 5000 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že poverený príslušník v prípade začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
„K uvedenému trestnému činu krádeže došlo v období od 15. do 30. júna 2026 v lesnom poraste zvanom Dubina, v katastrálnom území obce Červenica pri Sabinove. Páchateľ zrezal a odcudzil dreviny, prevažne dub, buk a hrab, v dôsledku čoho vznikla pre štátny podnik Lesy Slovenskej republiky škoda v predbežnej výške 5000 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že poverený príslušník v prípade začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.