Polícia vyšetruje krádež hodín z budovy bývalej tabakovej továrne v Sm
Autor TASR
Smolník 7. novembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže v prípade odcudzenia hodín z budovy bývalej tabakovej továrne v Smolníku v okrese Gelnica. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Vo veci polícia vykonáva potrebné procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a prípadné zmarenie úkonov poskytnutím ďalších informácií nie je nateraz možné poskytnúť viac informácií,“ povedala.
Obec Smolník na sociálnej sieti informovala, že k odcudzeniu historických hodín došlo z utorka (4. 11.) na stredu (5.11.). Na základe súhlasu majiteľa spolupracuje s políciou pri objasňovaní prípadu. „Odcudzenie hodín predstavuje nevyčísliteľnú historickú stratu a zásah do kultúrneho dedičstva a tradícií obce Smolník,“ uvádza.
Samospráva občanov zároveň žiada, aby jej oznámili, ak zaznamenali akýkoľvek pohyb, prítomnosť neznámych osôb alebo podozrivé vozidlá v uvedenej dobe či v okolí budovy.
