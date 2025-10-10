< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje krádež hodiniek v obchodnom centre v Bratislave
Ku krádeži došlo 5. septembra.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje krádež luxusných hodiniek v jednej z prevádzok v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
Ku krádeži došlo 5. septembra. Neznámy páchateľ ukradol dvoje strieborné náramkové hodinky. Poškodenej spoločnosti spôsobil celkovú škodu vo výške približne 5100 eur.
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, kontaktovali.
