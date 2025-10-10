Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje krádež hodiniek v obchodnom centre v Bratislave

.
Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Ku krádeži došlo 5. septembra.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje krádež luxusných hodiniek v jednej z prevádzok v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Ku krádeži došlo 5. septembra. Neznámy páchateľ ukradol dvoje strieborné náramkové hodinky. Poškodenej spoločnosti spôsobil celkovú škodu vo výške približne 5100 eur.

Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, kontaktovali.


.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

KOMENTÁR J. HRABKA: Polčas

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci