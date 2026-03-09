< sekcia Regióny
VYKRADOL TREZOR: Muž sa vlámal do bytu a zobral šperky a 200.000 eur
Našiel trezor, z ktorého ukradol finančnú hotovosť 200.000 eur i zlaté náušnice. Našiel kľúč aj od osobného auta i doklady k nemu.
Autor TASR
Poprad 9. marca (TASR) - Polícia vyšetruje krádež finančnej hotovosti z jedného z bytov v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ niekedy v priebehu minulého týždňa (4. - 6. 3.) z trezoru ukradol 200.000 eur a z bytu si odniesol aj ďalšie veci.
Páchateľ podľa hovorkyne vyliezol na balkón bytového domu a násilím vstúpil do vnútra. „Našiel trezor, z ktorého ukradol finančnú hotovosť 200.000 eur i zlaté náušnice. Našiel kľúč aj od osobného auta i doklady k nemu. Zo šperkovnice vzal rôzne druhy zlatých šperkov v hodnote približne 20.000 eur,“ konkretizovala Ligdayová s tým, že zlodej z bytu ukradol aj značkové kabelky. Poškodenej osobe tak vznikla celková škoda minimálne 222.000 eur.
Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody spáchaný v súbehu s trestným činom krádeže.
