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Zlodej sa vlámal do firmy a odniesol si viac ako 10-tisíc eur
Spoločnosti vznikla škoda krádežou peňazí, ako aj poškodením zariadenia.
Autor TASR
Poprad 9. júla (TASR) - Polícia vyšetruje krádež hotovosti v jednej z obcí v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo v stredu (8. 7.) v areáli jednej z miestnych firiem.
„Páchateľ po vstupe do areálu firmy na budove poškodil okno a vošiel dnu. Na prízemí budovy v miestnosti v zásuvke skrinky našiel finančnú hotovosť približne 10.500 eur,“ uviedla Ligdayová. Z budovy potom zlodej odišiel. Spoločnosti vznikla škoda krádežou peňazí, ako aj poškodením zariadenia.
Hovorkyňa v súvislosti s prípadom pripomína, že aj v pracovných priestoroch je potrebné dbať na bezpečnosť, napríklad aj finančných prostriedkov. „Ak je potrebné mať hotovosť, tak rozhodne v zabezpečenom priestore, v trezore alebo využiť iné zabezpečovacie zariadenia,“ uzavrela Ligdayová.
„Páchateľ po vstupe do areálu firmy na budove poškodil okno a vošiel dnu. Na prízemí budovy v miestnosti v zásuvke skrinky našiel finančnú hotovosť približne 10.500 eur,“ uviedla Ligdayová. Z budovy potom zlodej odišiel. Spoločnosti vznikla škoda krádežou peňazí, ako aj poškodením zariadenia.
Hovorkyňa v súvislosti s prípadom pripomína, že aj v pracovných priestoroch je potrebné dbať na bezpečnosť, napríklad aj finančných prostriedkov. „Ak je potrebné mať hotovosť, tak rozhodne v zabezpečenom priestore, v trezore alebo využiť iné zabezpečovacie zariadenia,“ uzavrela Ligdayová.