Zlodej v Kežmarku ukradol kladivo a vrták za takmer 8000 eur

Kežmarok 17. augusta (TASR) - Trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže vedie polícia v súvislosti s krádežou zbíjacieho kladiva a zemného vrtáku v Kežmarku. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ku krádeži došlo v období od 9. do 16 augusta.



"Zlodej neoprávnene, prestrihnutím oplotenia, vošiel na pozemok jednej z kežmarských spoločností na ulici Slavkovskej. Vošiel do skladovej haly, odkiaľ ukradol príslušenstvo k bagru, a to konkrétne zbíjacie kladivo v hodnote 5340 eur, ako aj zemný vrták v hodnote 2580 eur," povedala Ligdayová s tým, že poškodená spoločnosť celkovú škodu vyčíslila na takmer 8000 eur.