Zmizli kontajnery: Zlodej ich premaľoval a zmazal stopy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Poškodenej bratislavskej spoločnosti vznikla krádežou kontajnerov škoda vo výške 12.900 eur.

Autor TASR
Prešov 3. februára (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v období od 21. do 28. januára v jednej z obcí v okrese Prešov. Páchateľ odcudzil celkovo šesť kontajnerov - lodných, skladových a kancelárskych typov, ktoré mala poškodená firma prenajaté od inej spoločnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Kontajnery mali byť po ukončení nájomnej zmluvy vrátené. Našli ich v pondelok (2. 2.) v priestoroch inej firmy v Prešove. Mali odstránené identifikačné čísla a boli premaľované. „Poškodenej bratislavskej spoločnosti vznikla krádežou kontajnerov škoda vo výške 12.900 eur,“ dodala hovorkyňa.
