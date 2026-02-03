< sekcia Regióny
Zmizli kontajnery: Zlodej ich premaľoval a zmazal stopy
Poškodenej bratislavskej spoločnosti vznikla krádežou kontajnerov škoda vo výške 12.900 eur.
Autor TASR
Prešov 3. februára (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v období od 21. do 28. januára v jednej z obcí v okrese Prešov. Páchateľ odcudzil celkovo šesť kontajnerov - lodných, skladových a kancelárskych typov, ktoré mala poškodená firma prenajaté od inej spoločnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Kontajnery mali byť po ukončení nájomnej zmluvy vrátené. Našli ich v pondelok (2. 2.) v priestoroch inej firmy v Prešove. Mali odstránené identifikačné čísla a boli premaľované. „Poškodenej bratislavskej spoločnosti vznikla krádežou kontajnerov škoda vo výške 12.900 eur,“ dodala hovorkyňa.
Kontajnery mali byť po ukončení nájomnej zmluvy vrátené. Našli ich v pondelok (2. 2.) v priestoroch inej firmy v Prešove. Mali odstránené identifikačné čísla a boli premaľované. „Poškodenej bratislavskej spoločnosti vznikla krádežou kontajnerov škoda vo výške 12.900 eur,“ dodala hovorkyňa.