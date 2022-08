Polícia vyšetruje krádež, ktorá sa stala v škole v obci Závod

Bratislava 18. augusta (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Malackách vyšetrujú krádež, ktorá sa stala v uplynulých dňoch pri vstupe do základnej školy v obci Závod. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Doposiaľ neznámy páchateľ z hlavného vchodu pri vstupe do budovy základnej školy spojenej s materskou školou odlomil plast, rozbil ochranné sklo a odcudzil videotelefón," uviedla polícia s tým, že škoda je vo výške zhruba 455 eur.



Poverený príslušník OR PZ v Malackách začal trestné stíhanie za trestný čin krádeže. Pri preukázaní viny pred súdom hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky.