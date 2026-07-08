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Krádež materiálu zo stavby v Štrbe: Zobrali rúry aj káble
Prípad trestného činu krádeže rieši poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite.
Autor TASR
Štrba 8. júla (TASR) - Polícia vyšetruje krádež materiálu zo stavby v obci Štrba v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo začiatkom tohto týždňa. Zlodej spôsobil škodu v tisíckach eur.
„Páchateľ z prízemia rozostavanej a voľne prístupnej budovy, v ktorej prebieha výstavba, odcudzil viac ako 1600 metrov plastových rúr rôzneho priemeru a použitia i tiež 1500 metrov elektrického kábla. Poškodenej spoločnosti vznikla škoda 5000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Prípad trestného činu krádeže rieši poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite.
„Páchateľ z prízemia rozostavanej a voľne prístupnej budovy, v ktorej prebieha výstavba, odcudzil viac ako 1600 metrov plastových rúr rôzneho priemeru a použitia i tiež 1500 metrov elektrického kábla. Poškodenej spoločnosti vznikla škoda 5000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Prípad trestného činu krádeže rieši poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite.