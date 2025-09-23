< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje krádež medi a mosadze v Kapušanoch
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Kapušanoch v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
Autor TASR
Kapušany 23. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež medi a mosadze zo zberných surovín v Kapušanoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Doposiaľ nezistený páchateľ sa v období od soboty do pondelka (20. - 22. 9.) vlámal do skladu prevádzky výkupu kovového odpadu. Násilným spôsobom vošiel dnu, odtiaľ si odniesol 300 kilogramov medi, 100 kilogramov mosadze, dve uhlové brúsky, stavebné rádio, predlžovacie káble, ako aj ďalšie drobné náradie. Poškodenej spoločnosti vznikla škoda krádežou, ako aj škoda poškodením zariadenia, vyčíslená bola na 3500 eur,“ uviedla Ligdayová.
