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ZLODEJ MEDI: Polícia vyšetruje krádež zo zberného dvora v Prešove

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Ako doplnila hovorkyňa, krádežou farebných kovov vznikla spoločnosti celková škoda približne 8350 eur a rovnako vznikla aj škoda poškodením zariadenia spoločnosti.

Autor TASR
Prešov 1. júla (TASR) - Polícia vyšetruje krádež medi a mosadze zo zberného a recyklačného dvora v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ku krádeži došlo v období od pondelka (29. 6.) do utorka (30. 6.).

„Neznámy páchateľ prerezal mreže a vošiel do objektu dvora. Z lodného kontajnera ukradol meď o celkovej hmotnosti 797 kilogramov a mosadz o hmotnosti 65 kilogramov,“ uviedla Ligdayová.

Ako doplnila, krádežou farebných kovov vznikla spoločnosti celková škoda približne 8350 eur a rovnako vznikla aj škoda poškodením zariadenia spoločnosti.
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