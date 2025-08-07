Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje krádež mobilu z predajne v Bratislave

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb či ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje krádež mobilu z predajne s elektronikou v obchodom centre na Einsteinovej ulici v Bratislave, ku ktorej došlo koncom júla. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia 24. júla v čase krátko po 9.15 h,“ uviedla polícia. Ako priblížila, mobil bol odcudzený z výstavného pultu.



Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb či ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti.
