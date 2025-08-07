< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje krádež mobilu z predajne v Bratislave
Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb či ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje krádež mobilu z predajne s elektronikou v obchodom centre na Einsteinovej ulici v Bratislave, ku ktorej došlo koncom júla. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia 24. júla v čase krátko po 9.15 h,“ uviedla polícia. Ako priblížila, mobil bol odcudzený z výstavného pultu.
Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb či ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti.
„Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia 24. júla v čase krátko po 9.15 h,“ uviedla polícia. Ako priblížila, mobil bol odcudzený z výstavného pultu.
Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb či ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti.