< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje krádež na stavenisku v obci Ždiar
Neznámy páchateľ sa vlámal do unimobuniek a ukradol rôzne náradie v hodnote tisícok eur.
Autor TASR
Ždiar 24. februára (TASR) - Polícia vyšetruje krádež na stavenisku, ku ktorej došlo v uplynulých dňoch v obci Ždiar. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ sa vlámal do unimobuniek a ukradol rôzne náradie v hodnote tisícok eur.
„Zatiaľ neznámy páchateľ vypáčil dvere na troch unimobunkách, z ktorých odcudzil rôzne ručné a elektrické pracovné náradie. Išlo o vŕtačky, lasery, niveláky, nastreľovačky, uhlové brúsky, príklepové vŕtačky, veľkú zbíjačku, kotúčové píly, uťahovačky, motorové píly a mnohé ďalšie náradie,“ uviedla Ligdayová s tým, že poškodené firmy vyčíslili škodu na ukradnutých veciach vo výške takmer 20.000 eur.
Trestným činom krádeže sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Ždiar.
„Zatiaľ neznámy páchateľ vypáčil dvere na troch unimobunkách, z ktorých odcudzil rôzne ručné a elektrické pracovné náradie. Išlo o vŕtačky, lasery, niveláky, nastreľovačky, uhlové brúsky, príklepové vŕtačky, veľkú zbíjačku, kotúčové píly, uťahovačky, motorové píly a mnohé ďalšie náradie,“ uviedla Ligdayová s tým, že poškodené firmy vyčíslili škodu na ukradnutých veciach vo výške takmer 20.000 eur.
Trestným činom krádeže sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Ždiar.