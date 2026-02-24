Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. február 2026Meniny má Matej
< sekcia Regióny

Polícia vyšetruje krádež na stavenisku v obci Ždiar

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR

Neznámy páchateľ sa vlámal do unimobuniek a ukradol rôzne náradie v hodnote tisícok eur.

Autor TASR
Ždiar 24. februára (TASR) - Polícia vyšetruje krádež na stavenisku, ku ktorej došlo v uplynulých dňoch v obci Ždiar. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ sa vlámal do unimobuniek a ukradol rôzne náradie v hodnote tisícok eur.

„Zatiaľ neznámy páchateľ vypáčil dvere na troch unimobunkách, z ktorých odcudzil rôzne ručné a elektrické pracovné náradie. Išlo o vŕtačky, lasery, niveláky, nastreľovačky, uhlové brúsky, príklepové vŕtačky, veľkú zbíjačku, kotúčové píly, uťahovačky, motorové píly a mnohé ďalšie náradie,“ uviedla Ligdayová s tým, že poškodené firmy vyčíslili škodu na ukradnutých veciach vo výške takmer 20.000 eur.

Trestným činom krádeže sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Ždiar.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja