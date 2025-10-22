Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Kradli oblečenie v nákupnom centre, polícia žiada o pomoc

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Neznámy muž si prevesil cez ruku oblečenie a chcel opustiť predajňu bez platenia. Toto konanie si všimla zamestnankyňa predajne, ktorá mu v krádeži chcela zabrániť.

Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež oblečenia, ku ktorej došlo 16. októbra podvečer v jednej z predajní v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v bratislavskej Petržalke. V tejto súvislosti pátra po neznámom páchateľovi, ktorého zachytáva video. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Neznámy muž si prevesil cez ruku oblečenie a chcel opustiť predajňu bez platenia. Toto konanie si všimla zamestnankyňa predajne, ktorá mu v krádeži chcela zabrániť, na čo sa neznámy páchateľ na ňu zahnal rukou a z miesta ušiel,“ priblížila Šimková.

Akékoľvek informácie o totožnosti muža, o jeho súčasnom pohybe alebo pobyte môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

