VIDEO: Kradli oblečenie v nákupnom centre, polícia žiada o pomoc
Neznámy muž si prevesil cez ruku oblečenie a chcel opustiť predajňu bez platenia. Toto konanie si všimla zamestnankyňa predajne, ktorá mu v krádeži chcela zabrániť.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež oblečenia, ku ktorej došlo 16. októbra podvečer v jednej z predajní v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v bratislavskej Petržalke. V tejto súvislosti pátra po neznámom páchateľovi, ktorého zachytáva video. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Neznámy muž si prevesil cez ruku oblečenie a chcel opustiť predajňu bez platenia. Toto konanie si všimla zamestnankyňa predajne, ktorá mu v krádeži chcela zabrániť, na čo sa neznámy páchateľ na ňu zahnal rukou a z miesta ušiel,“ priblížila Šimková.
Akékoľvek informácie o totožnosti muža, o jeho súčasnom pohybe alebo pobyte môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
