Krádež olejomaľby v Bratislave: Polícia zverejnila fotografiu ženy
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež olejomaľby v hodnote 1200 eur, ku ktorej došlo 11. novembra večer vo vyhradených priestoroch Galérie obchodného centra na Metodovej ulici v Bratislave. Polícia v tejto súvislosti pátra po neznámej páchateľke. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu ženy.
Akékoľvek informácie k jej totožnosti i súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
