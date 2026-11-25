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VIDEO: Krádež peňaženky v Bratislave, polícia pátra po páchateľoch
Akékoľvek informácie k totožnosti páchateľov, ich súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v jednej z predajní nákupného centra na Pribinovej ulici v Bratislave. Neznámi páchatelia tam odcudzili peňaženku s hotovosťou viac ako 900 eur z batohu, ktorý mala poškodená osoba na sebe. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video.
Akékoľvek informácie k totožnosti páchateľov, ich súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Akékoľvek informácie k totožnosti páchateľov, ich súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.