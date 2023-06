Polícia vyšetruje krádež v kaderníctve v bratislavskom Ružinove

Bratislava 15. júna (TASR) - Polícia vyšetruje krádež viacerých predmetov a peňazí z kaderníctva na ulici Ružová dolina v bratislavskom Ružinove. Neznámy páchateľ sa vlámal do kaderníctva pravdepodobne v noci z utorka (13. 6.) na stredu (14. 6.). Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Doposiaľ neznámy páchateľ vnikol do vnútorných priestorov budovy, kde odcudzil tam položené búracie kladivo. Následne prekonal uzamknuté vchodové dvere do tam nachádzajúceho sa kaderníctva," priblížili policajti. Okrem iného odcudzil sušič vlasov, žehličky na vlasy, strojčeky na strihanie vlasov či finančnú hotovosť. "Celková škoda, ktorá bola v tomto prípade spôsobená, bola vyčíslená na 7198 eur," podotkli.



Začalo sa v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí páchateľovi trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov až tri roky.