Polícia vyšetruje krádež šperkov v zlatníctve v Košiciach

Košice 15. februára (TASR) – Polícia vyšetruje krádež šperkov v zlatníctve, ku ktorej došlo v piatok (14. 2.) nadránom v priestoroch jedného z košických obchodných centier. Ako TASR v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, páchatelia rozbili časť sklenenej výplne núdzového východu obchodného centra a vnikli do jeho priestorov.



"Jeden z nich kladivom rozbil vstupné sklenené dvere do prevádzky jedného zo zlatníctiev a ďalší štyria maskovaní kuklami na hlavách kladivami rozbili niekoľko sklenených vitrín, z ktorých ukradli rôzne šperky zo žltého a bieleho kovu. Svoj lup vkladali do pripravených tašiek. Počas krádeže jeden z páchateľov stál pred vchodom do predajne, dával pozor a komunikoval s neznámou osobou prostredníctvom nezisteného zariadenia. Potom všetci ušli z obchodného centra cez rozbité dvere na neznáme miesto," uviedla Mésarová.



Polícia podľa jej slov miesto činu dôkladne zadokumentovala. Kriminalistickí technici zaistili viacero rôznych stôp, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu.



"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre zločin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci, spáchaných formou spolupáchateľstva. Polícia na prípade intenzívne pracuje, po páchateľoch a ukradnutých veciach pátra," dodala krajská policajná hovorkyňa s tým, že celkový rozsah škôd je predmetom vyšetrovania.