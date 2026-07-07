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Krádež v areáli bývalého družstva: Zobrali aj motocykle

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Vzniknutá škoda dosiahla sumu približne 130.000 eur.

Autor TASR
Prešov 7. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže, ku ktorej došlo v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v jednej z obcí v okrese Prešov. Vzniknutá škoda dosiahla sumu približne 130.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, páchateľ v období od marca tohto roka do piatka (3. 7.) vošiel do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva v jednej z obcí v okrese Prešov, vytrhol dvere do haly a vošiel dnu.

„Odtiaľ odcudzil rôzne náradie a nástroje, zariadenie kancelárií i osobné a cenné veci majiteľa. Ukradnuté boli aj motocykle, motorový bicykel, skútre aj skladacia motorka. Bola vykonaná obhliadka miesta činu, udalosť bola zadokumentovaná a okresný vyšetrovateľ zisťuje ďalšie skutočnosti,“ povedala Ligdayová.
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