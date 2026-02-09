< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje krádež v autoumyvárňach v Raslaviciach a Širokom
V obci Široké neznámy páchateľ v období od 4. do 6. februára vošiel do budovy technickej miestnosti prevádzky, odkiaľ odcudzil zo zmenárne finančnú hotovosť.
Autor TASR
Raslavice 9. februára (TASR) - Polícia vyšetruje krádež peňazí z autoumyvární v Raslaviciach a v Širokom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Vo veci trestného činu krádeže vedie trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Raslaviciach. Podľa Ligdayovej v čase od soboty (7. 2.) do nedele (8. 2.) neznámy páchateľ vošiel do oploteného areálu autoumyvárne v obci.
„Vypáčil uzamknuté vchodové dvere do unimobunky, následne vypáčil kovové dvierka na skrinke, z ktorej odcudzil dva mincovníky. Nachádzala sa v nich finančná hotovosť. Páchateľ prešiel aj k mincovníkom v troch umývacích boxoch, z ktorých po vypáčení dvierok vzal finančnú hotovosť,“ povedala Ligdayová.
Páchateľ podľa jej slov svojím konaním spôsobil škodu na odcudzených veciach vo výške približne 4000 eur a škodu poškodením zariadenia vo výške približne 100 eur.
V obci Široké neznámy páchateľ v období od 4. do 6. februára vošiel do budovy technickej miestnosti prevádzky, odkiaľ odcudzil zo zmenárne finančnú hotovosť.
„Neoprávneným konaním páchateľa vznikla škoda krádežou i škoda poškodením zariadenia. Vyčíslená bola celkovo na 5500 eur,“ doplnila Ligdayová.
Toto protiprávne konanie vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Chminianska Nová Ves, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
