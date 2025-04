VYKRADOL BILIARDOVÚ HERŇU: Obľúbená prevádzka prišla o tisícky eur

Bratislava 11. apríla (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti krádeže v biliardovej herni, ku ktorej došlo koncom minulého týždňa. Muž odtiaľ ukradol 5300 eur. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Doposiaľ neznámy páchateľ v čase krátko po 1.20 h vypáčil dvere vedúce do vnútorných priestorov herne, odkiaľ následne odcudzil finančnú hotovosť v celkovej výške 5300 eur. Poškodením vnútorných priestorov páchateľ spôsobil škodu vo výške 1000 eur,“ uviedla polícia s tým, že muž z miesta následne utiekol.



V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie neznámeho muža na kamerových záberoch zverejnených na sociálnej sieti, ktorý by napomohol pri objasnení tohto trestného činu. Občania, ktorí majú informácie o totožnosti muža na priložených fotografiách, jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, ich môžu oznámiť na policajnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.