Polícia vyšetruje krádež v drogérii, verejnosť žiada o pomoc
Policajti zverejnili na sociálnej sieti aj fotografiu.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje krádež v drogérii na Vrakunskej ulici v Bratislave. Krádež sa stala 21. októbra približne o 15.30 h. V súvislosti s vyšetrovaním sa polícia obrátila na verejnosť s prosbou o pomoc. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Policajti zverejnili na sociálnej sieti aj fotografiu. „Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby na priloženej fotografii, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy,“ uviedli policajti.
