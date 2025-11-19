Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje krádež v drogérii, verejnosť žiada o pomoc

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti zverejnili na sociálnej sieti aj fotografiu.

Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje krádež v drogérii na Vrakunskej ulici v Bratislave. Krádež sa stala 21. októbra približne o 15.30 h. V súvislosti s vyšetrovaním sa polícia obrátila na verejnosť s prosbou o pomoc. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Policajti zverejnili na sociálnej sieti aj fotografiu. „Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby na priloženej fotografii, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy,“ uviedli policajti.

