Polícia vyšetruje krádež v jednom z domov v okrese Prešov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Poškodená majiteľka vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 4200 eur.

Autor TASR
Prešov 15. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove rieši v súvislosti s krádežou v jednom z domov v okrese Prešov prípad trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajého zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, k uvedeným protiprávnym konaniam došlo v utorok (14. 10.) dopoludnia. „Neznámy páchateľ vstúpil do domu v jednej z prešovských obcí cez okno. Izby postupne prehľadal, veci porozhadzoval. Odniesol si zlaté šperky, išlo o prsteň, obrúčku, náušnice, retiazky na krk i prívesky,“ povedala Ligdayová s tým, že poškodená majiteľka vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 4200 eur.
