VIDEO: V kaviarni bratislavského nákupného centra došlo ku krádeži

Bratislava 18. februára (TASR) – Polícia vyšetruje krádež 5000 eur v jednej z kaviarní v bratislavskom nákupnom centre na Einsteinovej ulici. Obracia sa aj na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení mužov na videu, ktoré je zverejnené na sociálnej sieti na stránke Polícia SR - Bratislavský kraj. Hľadaní muži by mohli prispieť svojimi informáciami k objasneniu krádeže. TASR o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave.



Ku krádeži došlo 27. januára v čase medzi 13.00 a 13.30 h. Doposiaľ neznámy páchateľ mal z kabáta preveseného na stoličke ukradnúť peňaženku s finančnou hotovosťou. Následne mal do kabáta vrátiť späť prázdnu peňaženku a z kaviarne odísť. "Krádežou bola poškodenému spôsobená celková škoda vo výške 5000 eur," informovala TASR hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Martiniaková.



Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli k stotožneniu hľadaných, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.