Utorok 12. máj 2026
Krádež v neurologickej ambulancii: Zmizli rádio, teplomer či lieky

Autor TASR
Prešov 12. mája (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v jednej z neurologických ambulancií v Prešove. Neznámy páchateľ sa po ordinačných hodinách dostal do priestorov cez zadné okno. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ku skutku došlo v období od 6. do 11. mája.

Z kancelárie sestry aj lekárky páchateľ odniesol rádio, teplomer, tričká, monitor, USB kľúče, peniaze, set prvej pomoci, lieky, injekčné striekačky, dezinfekcie a ďalšie veci. „Vznikla celková škoda približne 2340 eur,“ doplnila hovorkyňa.
