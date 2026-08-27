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Krádež v Bratislave: Zmizli šperky a hotovosť za desiatky tisíc eur

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Snímka z krádeže v Bratislave. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia v tejto súvislosti ľudí vyzvala, aby v prípade, ak majú informácie o osobách, ktorých fotografie zverejnila na sociálnej sieti, ju kontaktovali.

Autor TASR
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Bratislava 27. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje augustovú krádež a vlámanie do rodinného domu na Klatovskej ulici v Bratislave. Pátra po totožnosti dvoch osôb a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Ku skutku došlo 8. augusta krátko po polnoci, keď sa dvaja doposiaľ neznámi muži vlámali do rodinného domu na Klatovskej ulici. Z jeho interiéru následne odcudzili okrem iného aj bezpečnostnú schránku, v ktorej sa nachádzali doklady totožnosti, platobné karty, hotovosť vo výške 6000 eur a šperky zo žltého kovu v celkovej hodnote približne 40.000 eur,“ priblížila.

Polícia v tejto súvislosti ľudí vyzvala, aby v prípade, ak majú informácie o osobách, ktorých fotografie zverejnila na sociálnej sieti, ju kontaktovali.
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