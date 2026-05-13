Polícia vyšetruje krádež v zlatníctve v nákupnom centre v Bratislave
Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - V stredu večer došlo v priestoroch nákupného centra na Einsteinovej ulici v Bratislave k majetkovej trestnej činnosti. Doposiaľ neznámy páchateľ v priestoroch jedného zo zlatníctiev poškodil sklenenú výplň vitríny a odcudzil dva kusy plátov s doposiaľ presne nezisteným počtom šperkov. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Spresnil, že pri tomto konaní nedošlo k zraneniu osôb. Po páchateľovi tohto skutku policajti pátrajú. „Vecou sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V, na základe vlastného zistenia,“ dodal Szeiff.
Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc. V prípade ak boli občania svedkami tejto udalosti, prípadne ak disponujú akýmikoľvek informáciami, ktoré by pomohli pri vyšetrovaní, žiadajú, aby im to oznámili na bezplatnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
