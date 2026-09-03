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Muž ukradol hodinky vo fitnescentre v Bratislave: Škoda je 45.000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zločinu krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v priestoroch šatní fitnescentra na Pribinovej ulici dňa 31. augusta tohto roka v čase od 9.00 h do približne 10.45 h.

Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Policajti vyšetrujú augustovú krádež vo fitnescentre v Bratislave. Pátrajú po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Zločinu krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v priestoroch šatní fitnescentra na Pribinovej ulici dňa 31. augusta tohto roka v čase od 9.00 h do približne 10.45 h. Neznámy páchateľ tam doposiaľ nezisteným spôsobom odcudzil z riadne uzamknutej skrinky hodinky. Svojím konaním tak spôsobil poškodenému škodu v celkovej výške 45.000 eur,“ priblížila.

Polícia v tejto súvislosti ľudí vyzvala, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, ju kontaktovali.

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