< sekcia Regióny
Muž ukradol hodinky vo fitnescentre v Bratislave: Škoda je 45.000 eur
Zločinu krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v priestoroch šatní fitnescentra na Pribinovej ulici dňa 31. augusta tohto roka v čase od 9.00 h do približne 10.45 h.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. septembra (TASR) - Policajti vyšetrujú augustovú krádež vo fitnescentre v Bratislave. Pátrajú po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Zločinu krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v priestoroch šatní fitnescentra na Pribinovej ulici dňa 31. augusta tohto roka v čase od 9.00 h do približne 10.45 h. Neznámy páchateľ tam doposiaľ nezisteným spôsobom odcudzil z riadne uzamknutej skrinky hodinky. Svojím konaním tak spôsobil poškodenému škodu v celkovej výške 45.000 eur,“ priblížila.
Polícia v tejto súvislosti ľudí vyzvala, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, ju kontaktovali.
„Zločinu krádeže sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v priestoroch šatní fitnescentra na Pribinovej ulici dňa 31. augusta tohto roka v čase od 9.00 h do približne 10.45 h. Neznámy páchateľ tam doposiaľ nezisteným spôsobom odcudzil z riadne uzamknutej skrinky hodinky. Svojím konaním tak spôsobil poškodenému škodu v celkovej výške 45.000 eur,“ priblížila.
Polícia v tejto súvislosti ľudí vyzvala, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, ju kontaktovali.