MAJÚ V ZUBOCH ZLODEJOV: V Prešove kradli kefky a zubné pasty

Prešov 31. januára (TASR) – Polícia sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o identifikáciu neznámych osôb, ktoré by mohli pomôcť k objasneniu trestného činu krádeže v jednej z predajní na Švábskej ulici v Prešove. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Podľa hovorkyne išlo o krádež 49 kusov zubných kefiek rôznych značiek, niektoré boli v balení aj so zubnými pastami, a osem kusov ústnej vody. "Predajňa škodu na tovare vyčíslila na takmer 280 eur," spresnila Ligdayová.



Akékoľvek informácie k totožnosti osôb na policajných fotografiách je možné ohlásiť na bezplatnej policajnej linke 158, ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom facebookovej stránky Policajného zboru formou súkromnej správy.