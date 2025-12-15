Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zlodej vyčíňal v Tatrách: Turistov okradli priamo na izbe

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nastáva obdobie vianočných pobytov a rekreácií, teda aj obdobie väčších možností pre zlodejov v takýchto zariadeniach.

Autor TASR
Poprad 15. decembra (TASR) - Polícia v Poprade vyšetruje prípady trestných činov porušenia domovej slobody a krádeží, ku ktorým došlo v sobotu (13. 12.) v ubytovacích zariadeniach v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

V Starom Smokovci páchateľ z jednej izby odcudzil zimnú čiapku a finančnú hotovosť. Poškodeným manželom vznikla škoda vo výške 980 eur. Z druhej izby vzal finančnú hotovosť vo výške 390 eur. V Tatranskej Lomnici páchateľ odcudzil finančnú hotovosť 95 eur a 800 dolárov.

Nastáva obdobie vianočných pobytov a rekreácií, teda aj obdobie väčších možností pre zlodejov v takýchto zariadeniach. Napriek dovolenkovým dňom plným pohody a pokoja je potrebné dbať na bezpečnosť osobných aj cenných vecí,“ doplnila hovorkyňa.
