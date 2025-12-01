< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy v Bardejove
Neznámy muž pri garážach zozadu pristúpil k staršej pani a sotil ju na zem.
Autor TASR
Bardejov 1. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy, ku ktorému došlo v sobotu (29. 11.) popoludní na Moyzesovej ulici v Bardejove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Neznámy muž pri garážach zozadu pristúpil k staršej pani a sotil ju na zem. Z ruky jej násilím vytrhol nákupný vozík na kolieskach a utiekol preč. Vozík prehľadal a veci porozhadzoval po okolí,“ uviedla hovorkyňa.
Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. „Páchateľovi, ak sa vina preukáže, hrozí za lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala Ligdayová.
„Neznámy muž pri garážach zozadu pristúpil k staršej pani a sotil ju na zem. Z ruky jej násilím vytrhol nákupný vozík na kolieskach a utiekol preč. Vozík prehľadal a veci porozhadzoval po okolí,“ uviedla hovorkyňa.
Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. „Páchateľovi, ak sa vina preukáže, hrozí za lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala Ligdayová.