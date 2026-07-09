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PREPADNUTIE PUMPY V BLATNOM: Jeden z maskovaných mužov mal zbraň
Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
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Bratislava/Blatné 9. júla (TASR) - Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie čerpacej stanice, ku ktorému došlo vo štvrtok pred 2.00 h v obci Blatné v okrese Senec. V tejto súvislosti začala trestné stíhanie, po neznámych páchateľoch pátra. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií dvaja maskovaní muži doposiaľ neznámej totožnosti vošli do vnútorných priestorov čerpacej stanice. Jeden z nich bol ozbrojený a pod hrozbou zbrane žiadal od predavačky vydanie finančnej hotovosti,“ priblížil Szeiff.
K zraneniu osôb nedošlo. Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
„Podľa doterajších informácií dvaja maskovaní muži doposiaľ neznámej totožnosti vošli do vnútorných priestorov čerpacej stanice. Jeden z nich bol ozbrojený a pod hrozbou zbrane žiadal od predavačky vydanie finančnej hotovosti,“ priblížil Szeiff.
K zraneniu osôb nedošlo. Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.